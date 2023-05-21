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Глава UFC высказался о проведении боя Чимаева против экс-чемпиона промоушена

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о проведении поединка шведского бойца Хамзата Чимаева против экс-чемпиона промоушена Фрэнсиса Нганну. Слова функционера приводит официальный YouTube-канал организации.

Глава UFC высказался о проведении боя Чимаева против экс-чемпиона промоушена
© Lenta.ru

Уайт рассказал, что американец пришел к нему в офис и попросил схватку с Чимаевым.

«Я сказал ему, что он мне нравится, что он один из лучших, с кем мы когда-либо работали, но я не буду делать бой в промежуточном весе», — заявил функционер.

Он добавил, что в промоушене делают все, чтобы организовать поединок для шведского бойца.

19 мая Усман высказался о возможной схватке с Чимаевым. Он описал встречу фразой «я вырублю его в четвертом раунде».

«Вот увидите!» — добавил американец.

Усман — бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Он шесть раз защищал чемпионский титул, после чего два раза подряд уступил британцу Леону Эдвардсу. Всего на счету американца 20 побед при трех поражениях.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

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