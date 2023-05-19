Россиянка Дудакова дебютирует в UFC в июле

Российская непобеждённая девушка-боец Виктория Дудакова, прошлым летом подписавшая контракт с UFC, дебютирует в промоушене на турнире UFC on ESPN 49, который состоится 16 июля.

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Соперницей россиянки станет бразильянка Истела Нуньес.

Рекорд Нуньес в профессиональных смешанных единоборствах — шесть побед, четыре поражения. Ещё один поединок был признан несостоявшимся. При этом в UFC 30-летняя Истела проиграла все три поединка.

Дудакова провела в ММА шесть поединков и одержала в них шесть побед. Прошлым летом Виктория выступила в Dana White’s Contender Series и одержала победу над бразильянкой Марией Силвой, таким образом, получив контракт с UFC.