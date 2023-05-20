Боец Минеев рассказал о страхе во время службы в зоне СВО

«Пока я рядовой, разведчик-сапер. Задачи выполняю все те, которые положены уставом. Что еще рассказать? Мне самому было интересно, когда я жил гражданской жизнью, но теперь понимаю тех ребят, кто, побывав там, коротко говорит о себе.



Страшно? Было. За родных, не за себя. Первый артобстрел, первый минометный дождь. Ты беспомощный, ничего не можешь сделать. Такое себе ощущение», — передает слова Минеева «Матч ТВ».