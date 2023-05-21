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Россиянин победил китайского бойца и станцевал в октагоне

Российский кикбоксер Вячеслав Борщев победил китайского бойца казахского происхождения Хайисаера Махешата на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США). После боя в качества «бонуса» для зрителей он исполнил танец, пишет РБК.

Отмечается, что россиянин во время боя получил травму. Это не помешало ему одержать победу техническим нокаутом во втором раунде.

Кикбоксер признался, что намеревался исполнить танец после победы в бою, но все же выступление получилось практически спонтанным, на эмоциях.

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Борщев завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу в 2011 году. С октября 2022 года выступает в UFC. В его активе семь побед и три поражения.

У его оппонента Махешата девять побед и три поражения в промоушене.

По данным телеканала, Борщев получил бонус за свое выступление. Кроме того, бонус получил бразилец Диего Феррейра за эффектную победу над американцем Майклом Джонсоном.

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