Боец ММА Минеев стал председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России

Боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев возглавил Ассоциацию студенческих спортивных клубов (АССК) России. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба АССК.

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Съезд АССК прошел 20 мая в Саранске. Минеев избран сроком на два года. Исполнительным директором АССК стала Ольга Ломакина.

В координационный совет АССК, помимо Минеева, вошли серебряный призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и еще 17 человек.