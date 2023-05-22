Названы дата боя и следующий соперник Саида Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов в следующем поединке сразится с представителем США Кайлером Филлипсом. Об этом информирует Iridium Sports Agency.

Фото: UFC UFC

Сообщается, что поединок должен состояться 5 августа на турнире UFC в Нэшвилле (США).

В общей сложности в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 20 поединков, одержав в них 17 побед при трёх поражениях. На счету Филлипса десять побед при двух поражениях.