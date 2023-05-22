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35 минут назад

Названы следующий соперник Саида Нурмагомедова и дата боя

Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов в следующем поединке сразится с представителем США Кайлером Филлипсом. Об этом информирует Iridium Sports Agency.

Названы дата боя и следующий соперник Саида Нурмагомедова
Фото: UFCUFC

Сообщается, что поединок должен состояться 5 августа на турнире UFC в Нэшвилле (США).

В общей сложности в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 20 поединков, одержав в них 17 побед при трёх поражениях. На счету Филлипса десять побед при двух поражениях.

В предыдущем бою Нурмагомедов встречался с американцем Джонатаном Мартинесом и проиграл ему единогласным решением судей. Филлипс в прошлом поединке одолел аргентинца Марсело Рохо сабмишеном в третьем раунде.

MMA,Джонатан Мартинес,Iridium,
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