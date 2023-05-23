Павлович: "Я обязательно доберусь до пояса и привезу его в Россию"

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором пообещал завоевать пояс UFC.

© Чемпионат.com

«С Божьей помощью я обязательно доберусь до пояса и привезу его в Россию», — написал Павлович.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 32 матча в чемпионате Испании, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.