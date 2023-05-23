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«Он старый». Александр Емельяненко рассказал, интересен ли ему бой с Тактаровым

Александр Емельяненко заявил «Матч ТВ», что не заинтересован в поединке против первого обладателя пояса UFC из России Олега Тактарова из за возраста бойца.

Александр Емельяненко рассказал, интересен ли ему бой с Тактаровым
© РИА Новости

Тактарову — 55 лет, он провел последний бой в 2008 году. Емельяненко — 41 год, его статистика в ММА — 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. 26 мая в Москве он проведет поединок против блогера Евгения Ершова.

— Вам было бы интересно подраться с Олегом Тактаровым?

— Нет, он старый, — сказал Емельяненко «Матч ТВ».

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