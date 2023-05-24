Боец ММА заявил, что ему полегчало после отказа от гражданства США

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон рассказал об отказе от гражданства США.

«Вчера я отказался от своего американского гражданства в консульстве в Турции. Мне полегчало! Чувствую себя счастливым. Наконец-то это закончилось», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Напомним, что легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году. Он родился в 1971 году в американском городе Сент-Пол, а впервые о желании сменить американское гражданство на российское заявил в 2013 году.

В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.

В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США.