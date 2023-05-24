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Боец Монсон признался, что чувствует себя счастливым после отказа от гражданства США

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон рассказал об отказе от гражданства США.

Боец ММА заявил, что ему полегчало после отказа от гражданства США
© Газета.Ru

«Вчера я отказался от своего американского гражданства в консульстве в Турции. Мне полегчало! Чувствую себя счастливым. Наконец-то это закончилось», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Напомним, что легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году. Он родился в 1971 году в американском городе Сент-Пол, а впервые о желании сменить американское гражданство на российское заявил в 2013 году.

В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.

В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США.

Монсон выступал в США в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.

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