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Джефф Монсон отказался от американского гражданства

Экс-боец ММА Джефф Монсон официально отказался от гражданства Соединенных Штатов. Свой паспорт он сдал в американское консульство в Стамбуле, пишет ТАСС.

Монсон подчеркнул, что принял это решение из-за политики, которую проводит Вашингтон.

Боец отметил, что свое будущее связывает исключительно с Россией, искренне считает себя россиянином.

Напомним, что у Монсона было двойное гражданство. Паспорт России он получил в 2018 году.

Ранее Джефф рассказал, что если получит повестку в армию, то пойдет на фронт. Он пояснил, что погибать не желает, как и все люди, но смерти не боится.

Монсон заметил, что его жизнь неразрывно связана с Россией, и он даже подумать не может о том, чтобы сбежать из нее.

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