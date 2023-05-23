Джефф Монсон отказался от американского гражданства

Экс-боец ММА Джефф Монсон официально отказался от гражданства Соединенных Штатов. Свой паспорт он сдал в американское консульство в Стамбуле, пишет ТАСС.

Монсон подчеркнул, что принял это решение из-за политики, которую проводит Вашингтон.

Боец отметил, что свое будущее связывает исключительно с Россией, искренне считает себя россиянином.

Напомним, что у Монсона было двойное гражданство. Паспорт России он получил в 2018 году.

Ранее Джефф рассказал, что если получит повестку в армию, то пойдет на фронт. Он пояснил, что погибать не желает, как и все люди, но смерти не боится.