Джефф Монсон отказался от американского гражданства
Экс-боец ММА Джефф Монсон официально отказался от гражданства Соединенных Штатов. Свой паспорт он сдал в американское консульство в Стамбуле, пишет ТАСС.
Монсон подчеркнул, что принял это решение из-за политики, которую проводит Вашингтон.
Боец отметил, что свое будущее связывает исключительно с Россией, искренне считает себя россиянином.
Напомним, что у Монсона было двойное гражданство. Паспорт России он получил в 2018 году.
Ранее Джефф рассказал, что если получит повестку в армию, то пойдет на фронт. Он пояснил, что погибать не желает, как и все люди, но смерти не боится.
Монсон заметил, что его жизнь неразрывно связана с Россией, и он даже подумать не может о том, чтобы сбежать из нее.