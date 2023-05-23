Бразильская суперзвезда UFC боится российских бойцов

Коста откажется от боя с Алискеровым. Чимаев тоже его напугал?

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Бразильский боец среднего веса UFC и бывший претендент на титул Пауло Коста опять пытается избежать соперника, которому ему назначили матчмейкеры UFC. Меньше недели назад глава промоушена Дана Уайт анонсировал очередной турнир UFC 291, где среди прочего был запланирован бой Пауло Косты с российским нерейтинговым бойцом Икрамом Алискеровым, у которого за плечами всего один бой в организации.

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Алискеров дебютировал на турнире UFC 288 и брутально уложил крепкого американца Фила Хоуса в глухой нокаут. Судя по всему, Дана так впечатлился, что сразу выписал Икраму соперника из топ-5. И это не единственный такой случай — наш соотечественник Абусупьян Магомедов тоже получил крутого соперника Шона Стрикленда после эффектного дебюта.

«Начнем с того, что Коста давно не дрался. Стрикленд часто дерётся, так что ответ – да, мы хотим посмотреть, на каком уровне находятся Алискеров и Магомедов. Вы не представляете, насколько бывают хороши некоторые бойцы, которые не входят в топ-15. Когда мы думаем над боями, то знаем, что некоторые парни уже готовы драться с топ-соперниками. И Коста, и Стрикленд будут драться с очень крутыми бойцами, даже несмотря на то, что их сейчас нет в рейтинге», — объяснил Дана Уайт на пресс-конференции.

Но если Стрикленд готов к поединку и шутит, что просто хочет заработать на новый байк, то Коста идёт в отказ.

Подписчики в социальных сетях уточнили у бразильца, будет ли он драться с Алискеровым? Реакция была показательна:

«UFC врёт. Какой ещё, к чёрту, Икрам? Я не дерусь с россиянами».

И как тут не вспоминать перепалки Косты с другим бойцом — Хамзатом Чимаевым, который пусть и представляет Швецию, но родом из России. Чимаев с Костой давно друг друга ненавидят: перед турниром UFC 279 они устроили стычку в UFC Performance Institute, но до драки дело не дошло. В итоге в промоушене решили свести бойцов в Абу-Даби и заодно проверить дееспособность Чимаева на весовую категорию выше.

Коста вроде бы согласился, подтвердил, но потом пустился в рассуждения о том, что не хочет так долго ждать и готов подраться с кем-нибудь уже летом. В противном случае бразилец требовал компенсации за простой и, судя по всему, так выбесил UFC, что те бросили его под нового мощного проспекта.

Следует помнить, что Коста давно на ножах с UFC. Бразилец жаловался, что не получает должного уважения и до сих пор сидит на контракте новичка. На этом фоне Пауло отказался драться с Уиттакером в феврале, хотя бой вполне мог стать претендентским, а потом долго и нудно вёл переговоры о новом контракте. В мае Коста вдруг вызвался подраться с Яном Блаховичем, причём на коротком уведомлении, но желание быстро угасло, а поляк обвинил бразильца в том, что тот уклонился от поединка.