$80.17+0.2386.55+0.05

Порье высказался о предстоящем поединке с Гэтжи за пояс BMF

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с Джастином Гэтжи на турнире UFC 291.

Порье высказался о предстоящем поединке с Гэтжи за пояс BMF
© Чемпионат.com

«Если этот бой не приводит вас в восторг, вы не фанат единоборств, потому что это будет война. Я знаю, что меня ждёт — это лобовое столкновение, я не собираюсь уклоняться от него. Это то, чего я хочу и жду. То, что меня мотивирует

Что касается пояса BMF, то этот бой мог бы возглавить ивент и без него, потому что это будет захватывающий поединок. Пояс добавит интереса. Если я его выиграю, то, конечно, не собираюсь расхаживать с видом, будто стал неоспоримым чемпионом, но всё равно было бы круто. Я бы хотел добавить его в свою коллекцию на стене трофеев», — сказал Порье в шоу The MMA Hour.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий