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Александр Емельяненко оценил готовность младшего брата к дебюту в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил готовность своего младшего брата Ивана к дебюту в единоборствах. Его слова приводит «Чемпионат».

Александр Емельяненко оценил готовность младшего брата к дебюту в MMA
© РИА Новости

Емельяненко заявил, что его брат прошел хороший сбор в Екатеринбурге и должен быть готов к поединку с бразильцем Фабио Мальдонадо.

«Он мог давно дебютировать, но что-то не складывалось. То армия, то бытовые вопросы. Мы друг с другом не советуемся, никогда не даем решений», — рассказал спортсмен.

Ранее 23 мая Иван Емельяненко высказался о конфликтах с братьями Федором и Александром.

Иван — младший брат бойцов ММА Александра и Федора Емельяненко — мастер спорта по боевому самбо. 26 мая он дебютирует в MMA в поединке против бразильца Фабио Мальдонадо. На счету 43-летнего Мальдонадо 29 побед, 6 поражений и ничья. В 2016 году бразилец проиграл Федору Емельяненко решением судей.

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