Александр Емельяненко оценил готовность младшего брата к дебюту в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил готовность своего младшего брата Ивана к дебюту в единоборствах. Его слова приводит «Чемпионат».

Емельяненко заявил, что его брат прошел хороший сбор в Екатеринбурге и должен быть готов к поединку с бразильцем Фабио Мальдонадо.

«Он мог давно дебютировать, но что-то не складывалось. То армия, то бытовые вопросы. Мы друг с другом не советуемся, никогда не даем решений», — рассказал спортсмен.

Ранее 23 мая Иван Емельяненко высказался о конфликтах с братьями Федором и Александром.