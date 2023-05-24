«Хочу, а почему нет? Если это случится, то у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше. Хочу сказать, что каждый раз, когда я приезжал в Россию, то непременно пробовал русскую водку, и честно говоря, не хотел бы рассказывать о последствиях. Ваша водка уникальная», – признался экс-боец UFC Оли Томпсон.