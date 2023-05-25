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Монсон рассказал о реакции людей в США на его отказ от американского паспорта

Боец смешанного стиля Джефф Монсон после отказа от американского гражданства столкнулся с непониманием со стороны бывших соотечественников. Об этом он рассказал ТАСС в четверг.

Монсон рассказал о реакции американцев на его отказ от паспорта США
© РИА Новости

"Есть люди в США, кто не понял меня. Там есть разные мнения, есть и мои друзья, которые меня не поняли. Но им нужно приехать и все увидеть своими глазами", - сказал Монсон.

Монсон ранее отказался от гражданства США, сдав паспорт в американском консульстве в Стамбуле. В 2018 году он получил российское гражданство

Монсону 52 года, он родился в США, выступал в этой стране в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах, еще 1 поединок признан несостоявшимся.

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