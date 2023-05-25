Василевский призвал провести курс реабилитации Александру Емельяненко
Боец ММА Вячеслав Василевский заявил, что Александру Емельяненко необходимо пройти курс реабилитации, так как у него серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам спортсмена, Емельяненко подорвал своё здоровье из-за проблем с алкоголем.
«О каком вообще поединке можно говорить? Он шнурки завязать не может на кроссовках и два слова сказать внятно. Он не приходит пьяный, но у него, видимо, проблема серьезная со здоровьем. Он похож на человека, которому нужно пройти длинный курс реабилитации. Он заторможен, затянут, очень медлителен», – считает Василевский.
При этом 26 мая у Емельяненко должен состояться бой с блогером Евгением Ершовым.
Ранее о состоянии Емельяненко рассказал блогер и музыкант Евгений Ершов.