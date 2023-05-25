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Василевский призвал провести курс реабилитации Александру Емельяненко

Боец ММА Вячеслав Василевский заявил, что Александру Емельяненко необходимо пройти курс реабилитации, так как у него серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «Чемпионат».

Василевский призвал провести курс реабилитации Александру Емельяненко
© РИА Новости

По словам спортсмена, Емельяненко подорвал своё здоровье из-за проблем с алкоголем.

«О каком вообще поединке можно говорить? Он шнурки завязать не может на кроссовках и два слова сказать внятно. Он не приходит пьяный, но у него, видимо, проблема серьезная со здоровьем. Он похож на человека, которому нужно пройти длинный курс реабилитации. Он заторможен, затянут, очень медлителен», – считает Василевский.

При этом 26 мая у Емельяненко должен состояться бой с блогером Евгением Ершовым.

Ранее о состоянии Емельяненко рассказал блогер и музыкант Евгений Ершов.

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