Василевский призвал провести курс реабилитации Александру Емельяненко

«О каком вообще поединке можно говорить? Он шнурки завязать не может на кроссовках и два слова сказать внятно. Он не приходит пьяный, но у него, видимо, проблема серьезная со здоровьем. Он похож на человека, которому нужно пройти длинный курс реабилитации. Он заторможен, затянут, очень медлителен», – считает Василевский.