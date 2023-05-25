Тренировка Чимаева на сборах в ОАЭ закончилась потасовкой

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев подрался со спарринг-партнером во время сборов в Дубае. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает «Матч ТВ».

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Предположительно, конфликт, из-за которого тренировка закончилась потасовкой, случился с чемпионом мира по тайскому боксу Али Алиевым. «Хамзат не сделал ничего, что показало бы его в негативном свете. Каждый хотел отстоять свое, и получилась драка. Было интересно, их в итоге разняли», — заявил собеседник издания.

На сборах в Объединенных Арабских Эмиратах Чимаев готовится к возможному поединку против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), американца Камару Усмана. 24 мая швед поделился, что ожидает поединок в октябре в Абу-Даби.