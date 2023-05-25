Соперник Александра Емельяненко опоздал на взвешивание

Дуэли взглядов не было.

В Москве состоялась церемония взвешивания участников турнира по смешанным единоборствам, который пройдёт 26 мая. Участниками турнира в том числе будут российские бойцы ММА Александр и Иван Емельяненко.

Примечательно, что Евгений Ершов, следующий соперник Александра, опоздал на процедуру взвешивания.

Вес Александра Емельяненко составил 120 кг. В свою очередь, Ершов весит 100 кг.

Так как Ершов опоздал на церемонию, спортсмены не провели традиционную дуэль взглядов.

Что касается Ивана Емельяненко, брата Александра и Фёдора, то ему предстоит дебютировать в ММА. Он встретится с Алексеем Леденёвым, выступающим в поп-ММА.