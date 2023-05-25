Соперник Александра Емельяненко опоздал на взвешивание
Дуэли взглядов не было.
В Москве состоялась церемония взвешивания участников турнира по смешанным единоборствам, который пройдёт 26 мая. Участниками турнира в том числе будут российские бойцы ММА Александр и Иван Емельяненко.
Примечательно, что Евгений Ершов, следующий соперник Александра, опоздал на процедуру взвешивания.
Вес Александра Емельяненко составил 120 кг. В свою очередь, Ершов весит 100 кг.
Так как Ершов опоздал на церемонию, спортсмены не провели традиционную дуэль взглядов.
Что касается Ивана Емельяненко, брата Александра и Фёдора, то ему предстоит дебютировать в ММА. Он встретится с Алексеем Леденёвым, выступающим в поп-ММА.
Напомним, на этом турнире также выступит ветеран ММА Алексей Олейник. Он проведёт первый бой после ухода из UFC.