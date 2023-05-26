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Макгрегор ответил Альваресу, заявившему, что победит его одной рукой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где ответил на недавние слова известного мексиканского боксёра, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса. Мексиканец ранее заявил, что победит Макгрегора одной рукой.

Макгрегор ответил Альваресу, заявившему, что победит его одной рукой
© Чемпионат.com

«Канело, ты, маленькая рыжая сосиска. Я бы побил тебя вообще без рук. Запомни это», — написал Макгрегор, но позже удалил это сообщение.

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.

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