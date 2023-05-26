Макгрегор ответил Альваресу, заявившему, что победит его одной рукой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где ответил на недавние слова известного мексиканского боксёра, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса. Мексиканец ранее заявил, что победит Макгрегора одной рукой.