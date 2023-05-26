Нганну объяснил, почему не подписал новый контракт с UFC

«Я спрашивал, могу ли наконец провести бой. У меня был контракт на восемь поединков, и я хотел его выполнить. Но они не позволили мне, потому что я не собирался подписывать новое соглашение. Они знали, что как только я выполню этот контракт, то автоматически стану свободным агентом. Они играли грязно, понимая, что я получаю совсем немного. Они осознавали, что для того, чтобы зарабатывать этим на жизнь, я должен буду принять их предложение.



Мой контракт был эксклюзивным, поэтому у меня не было никакого другого дохода, и они держали меня в плену. Они пытались вести себя так, будто я хотел больше денег, но на самом деле это не так. Если бы речь шла только о большем количестве денег, я бы подписал контракт, потому что они предлагали действительно больше», — сказал Нганну на канале LeBatardShow в YouTube.