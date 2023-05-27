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1 час назад

Александр Емельяненко прокомментировал победу над блогером Ершовым

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в интервью Евгением Ершовым.

Александр Емельяненко прокомментировал победу над блогером Ершовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен заявил, что поединок прошел замечательно.

«Я нахожусь в расцвете сил и еще молод. В комментариях никто не верил в победу? Расстроен, что их разочаровал. Теперь я буду побеждать и радовать, потому что они будут на моей стороне», — посчитал он.

Поединок между Ершовым и Емельяненко прошел в Москве в ночь с 26 на 27 мая. Он завершился на 20-й секунде второго раунда, когда Емельяненко применил болевой прием.

Всего в ММА 41-летний Александр Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

MMA,Евгений Ершов,Александр Емельяненко,
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