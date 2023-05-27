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Дана Уайт высказался о предстоящем бое Икрама Алискерова и Пауло Косты

Президент UFC Дана Уайт высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) между бразильцем Пауло Костой (14-2) и россиянином Икрамом Алискеровым (14-1), который состоится 30 июля на турнире UFC 291 в Юте (США).

Дана Уайт высказался о предстоящем бое Икрама Алискерова и Пауло Косты
© Чемпионат.com

«Наша работа заключается в том, чтобы совершать сделки, и мы наконец-то договорились с Пауло. Будет интересно увидеть его выступление в Юте.

Последний бой Косты с Рокхолдом получился потрясающим, это была невероятная война. Один из тех боёв, которые вы не забудете независимо от того, смотрели вы его вживую или нет. Так что на Косту будет интересно взглянуть. Я гарантирую вам: он сразится с жёстким парнем, и это будет чертовски хороший поединок», – приводит слова Уайта издание Ag Fight.

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