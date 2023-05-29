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Назван возможный следующий соперник Александра Емельяненко

Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов назвал возможного следующего соперника российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Его слова приводятся на странице турнира во «ВКонтакте».

Назван возможный следующий соперник Александра Емельяненко
© Lenta.ru

Хрюнов заявил о намерении организовать реванш Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева. «Не позднее конца года. С Кокляевым разговариваем. Он сейчас большим проектом занят, но я считаю, что это реально. Я думаю, что это готовая бомба», — добавил он.

В ноябре 2019 года Кокляев и Емельяненко провели поединок по правилам бокса. Бой завершился победой Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

Последний поединок Емельяненко провел 27 мая против блогера Евгения Ершова. Бой завершился на 20-й секунде второго раунда, когда Емельяненко применил болевой прием.

Всего в ММА 41-летний Емельяненко провел 40 поединков, в которых одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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