Махачева назвали любимчиком UFC

«Если [глава UFC] Дэйна Уайт хочет, чтобы все дрались каждые два месяца — это его право, ведь это его компания. Он может командовать. Но когда одним говорят одно, а другим — абсолютно другое, мне становится не по себе», — подчеркнул Лонго.