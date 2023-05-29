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Махачева назвали любимчиком UFC

Рэй Лонго, тренер американского бойца смешанного стиля (MMA) Алджамейна Стерлинга, обвинил руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в предвзятом отношении к спортсменам. Его слова приводит MMA News.

Махачева назвали любимчиком UFC
© Lenta.ru

Лонго заявил, что россиянин Ислам Махачев не дрался целый год, а Стерлинг должен проводить поединки каждые два месяца. Он счел это фаворитизмом и назвал Махачева любимчиком промоушена.

«Если [глава UFC] Дэйна Уайт хочет, чтобы все дрались каждые два месяца — это его право, ведь это его компания. Он может командовать. Но когда одним говорят одно, а другим — абсолютно другое, мне становится не по себе», — подчеркнул Лонго.

Стерлинг — чемпион UFC в легчайшем весе. 33-летний американец одержал 23 победы и потерпел три поражения в карьере. 7 мая он в третий раз защитил титул, одолев соотечественника Генри Сехудо.

Махачев — обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе. На счету 31-летнего россиянина 24 победы при одном поражении. В своем последнем бою 12 февраля Махачев оказался сильнее австралийца Александра Волкановски и впервые защитил титул.

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