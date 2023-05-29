Федор Емельяненко примет участие в шахматном турнире
В Ханты-Мансийске пройдет шахматный турнир с участием Федора Емельяненко.
«В рамках чемпионата России по ММА пройдет шахматный турнир.
Соревнования стартуют 3 июня, они откроются матчем с участием Федора Емельяненко.
Список бойцов-участников турнира еще согласовывается», – сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ «Юграмегаспорт».
Емельяненко – президент Союза ММА России. Чемпионат по смешанным единоборствам пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 3 июня.