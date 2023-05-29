Боец ММА Минеев сообщил о планах по возвращению в зону проведения СВО

«Какие планы? Мне нужно вернуться в зону СВО. Что касается моего следующего боя, то тут все вопросы Камилу Гаджиеву. Да, я что-то слышал, но не могу сказать ничего конкретного.



У нас люди подписывают контракт на военную службу на год-два. Но мы там будем находиться, пока не закончится СВО», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».