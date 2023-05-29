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Боец ММА Минеев сообщил о планах по возвращению в зону проведения СВО

Российский боец среднего веса Владимир Минеев сообщил, что намеревается вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Сегодня, 29 мая, он принимал участие в награждении призёров всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

Боец ММА Минеев сообщил о планах по возвращению в зону проведения СВО
© Betassist

«Какие планы? Мне нужно вернуться в зону СВО. Что касается моего следующего боя, то тут все вопросы Камилу Гаджиеву. Да, я что-то слышал, но не могу сказать ничего конкретного.

У нас люди подписывают контракт на военную службу на год-два. Но мы там будем находиться, пока не закончится СВО», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».

Ранее боец покинул зону проведения СВО, получив увольнение. Он планировал навестись семью, у него вскоре должна родиться дочь.

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