Боец ММА Минеев сообщил о планах по возвращению в зону проведения СВО
Российский боец среднего веса Владимир Минеев сообщил, что намеревается вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Сегодня, 29 мая, он принимал участие в награждении призёров всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».
«Какие планы? Мне нужно вернуться в зону СВО. Что касается моего следующего боя, то тут все вопросы Камилу Гаджиеву. Да, я что-то слышал, но не могу сказать ничего конкретного.
У нас люди подписывают контракт на военную службу на год-два. Но мы там будем находиться, пока не закончится СВО», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».
Ранее боец покинул зону проведения СВО, получив увольнение. Он планировал навестись семью, у него вскоре должна родиться дочь.