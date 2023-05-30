Российский боец UFC ударил лежащего соперника после своего поражения

Боец UFC Шара Буллет ударил лежащего соперника после поражения на турнире в Бангкоке
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин "Шара Буллет" Магомедов ударил лежащего соперника на турнире по джиу-джитсу в Бангкоке (Таиланд). После поражения от представителя Польши Якуба Билко Шара Буллет на эмоциях ударил своего лежащего соперника ногой по корпусу.
29-летний Магомедов провел 15 боев в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых одержал победу. В октябре он должен дебютировать в UFC поединком против американца Дерека Брансона.
Ранее британский боец UFC российского происхождения Мухаммад Мокаев признался, что ему трудно найти себе соперника.
"Это очень трудно — найти мне cоперника. Когда я не был в рейтинге UFC, я побил четырех парней подряд. Cейчаc я номер 12 в рейтинге, и рейтинговые бойцы не хотят cо мной дратьcя. Они говорят: "Проведи еще один бой". А потом, когда я его проведу, они cнова cкажут: "Вcе твои cоперники были вне рейтинга". Я уверен, что побью всех этих ребят, но они находят тупые отговорки, чтобы не встречаться со мной в октагоне", — сказал Мокаев.