Боец UFC: Ислам Махачев ужасно выглядел перед боем с Волкановски

«Я видел Махачева примерно в 3:30 утра. Мы направлялись на официальное взвешивание. У него была плохая весогонка, я бы сказал даже, что ужасная. У него было страшное обезвоживание. Махачев был в костюме для сауны, его буквально несли дагестанские бойцы. Я тогда подумал, что я сам сильно обезвожен, но то, что сделал с собой Ислам, было страшно. Он ужасно выглядел», — приводит слова Билдера MMANews.