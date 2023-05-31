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Конор Макгрегор обещал провести не менее 100 боев после возвращения в UFC

Конор Макгрегор обещал провести не менее 100 боев после возвращения в UFCБоец поставил перед собой практически несбыточную задачу.

Конор Макгрегор обещал провести не менее 100 боев после возвращения в UFC
© Inc-News

Бывший чемпион сильнейшей лиги мира Конор Макгрегор возвращается в промоушен поединком с Майклом Чендлером, который должен состояться до конца текущего года.Ирландец, как всегда, настроен по-боевому и, обойтись без театральных жестов никак не сумел.По словам Конора, он возвращается в UFC не отбывать номер, а завоевывать новые титулы и постоянно выходить в октагон.

«То, что я вернусь в этом году, это стопроцентно. Более того, я собираюсь долго выходить в октагон и провести за оставшуюся карьеру не менее ста боев», - заявил Макгрегор, не выступающий с лета 2021 года.

С учетом того, что спортсмену тридцать четыре года, а бойцы проводят за год не больше трех-четырех поединков, драться ирландцу предстоит до глубокой пенсии.

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