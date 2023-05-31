Боец ACA поделился опытом применения допинга

Боец ACA – о применении допинга: «Пробовал 4-5 раз, портится жизнь и сон. Никому не советую»
Мухумат Вахаев рассказал о последствиях использования допинга.
«Я тоже пробовал раза четыре-пять, но у меня не получается, на меня все это плохо влияет. Сама генетика не подходит. Сама жизнь становится скучной и тяжелой. Портится сон, портится жизнь. Я никому не советую. В бою человек функционально заливается раньше, чем обычно. Когда мышцы большие, приходится их кормить кислородом», – сказал Мухумат Вахаев.
Боец ACA – о применении допинга: «Пробовал 4-5 раз, портится жизнь и сон. Никому не советую»
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