Боец ACA поделился опытом применения допинга

«Я тоже пробовал раза четыре-пять, но у меня не получается, на меня все это плохо влияет. Сама генетика не подходит. Сама жизнь становится скучной и тяжелой. Портится сон, портится жизнь. Я никому не советую. В бою человек функционально заливается раньше, чем обычно. Когда мышцы большие, приходится их кормить кислородом», – сказал Мухумат Вахаев.