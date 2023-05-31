Макгрегор хочет завоевать еще один пояс UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о желании завоевать еще один пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова доступны на YouTube-канале UFC Russia.

«Нужно продолжать, двигаться дальше, это еще не конец. На новом поясе UFC ирландский флаг, так что мне надо добавить его в свою коллекцию», — заявил спортсмен.

Макгрегор добавил, что одного боя в год недостаточно, и он готов биться три-четыре раза в год, чтобы добиться поставленной цели.

Ранее Макгрегор назвал сроки проведения своего следующего поединка. Он заявил, что планирует подраться с американцем Майклом Чендлером до конца 2023 года.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.