Союз ММА России планирует провести турнир в Абу-Даби

Союз ММА России ведет работу по возвращению отечественных спортсменов на мировую арену, а также планирует провести международный турнир по смешанным единоборствам в ОАЭ. Об этом в четверг на пресс-конференции рассказал президент Союза ММА России Федор Емельяненко.