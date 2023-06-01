Союз ММА России планирует провести турнир в Абу-Даби
Союз ММА России ведет работу по возвращению отечественных спортсменов на мировую арену, а также планирует провести международный турнир по смешанным единоборствам в ОАЭ. Об этом в четверг на пресс-конференции рассказал президент Союза ММА России Федор Емельяненко.
"Мы планируем провести международный турнир в Абу-Даби. Нет у нас чемпионата мира и Европы ввиду международных обстоятельств. Работа по возвращению ведется", - сказал Емельяненко.
В марте прошлого года совет Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) принял решение приостановить членство Союза ММА России и Федерации рукопашного боя и ММА Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.