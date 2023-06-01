$80.99+0.3186.50-0.01

Союз ММА России планирует провести турнир в Абу-Даби

Союз ММА России ведет работу по возвращению отечественных спортсменов на мировую арену, а также планирует провести международный турнир по смешанным единоборствам в ОАЭ. Об этом в четверг на пресс-конференции рассказал президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

Союз ММА России планирует провести турнир в Абу-Даби
© РИА Новости

"Мы планируем провести международный турнир в Абу-Даби. Нет у нас чемпионата мира и Европы ввиду международных обстоятельств. Работа по возвращению ведется", - сказал Емельяненко.

В марте прошлого года совет Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) принял решение приостановить членство Союза ММА России и Федерации рукопашного боя и ММА Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий