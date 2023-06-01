Боец ММА Минеев: больше жду возвращения в зону СВО, чем возобновление карьеры

«Это уже четвертная фамилия, которую я слышу сегодня. Вообще здорово, что об этом говорят. Значит, ждут моего возвращения. Если честно, сейчас больше жду своего возвращения туда [в зону СВО]. Парни, которые там находятся, меня поймут. Вообще все равно, с кем встречаться в ринге», — сказал Минеев.