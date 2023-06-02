Белал Мухаммад объяснил, почему бой между Чимаевым и Усманом может не состояться

«Эта новая эра «Твиттера» немного раздражает. Хамзат чем-то напоминает Конора Макгрегора. Он хочет внимания, так что то и дело пишет случайные твиты, но из этого никогда ничего не выходит, не так ли? Я думаю, что этого боя просто не будет. Я думаю, что это просто разговоры, единственная цель которых – оставаться на слуху.



Хамзат говорит, а фанаты на это реагируют: «О, Чимев будет драться с этим парнем и с тем». Я думаю, что все эти разговоры только для того, чтобы оставаться актуальным», – сказал Мухаммад на канале The Schmo в YouTube.