Новичок UFC получил двухлетнюю дисквалификацию

— После включения в антидопинговую программу UFC спортсмены обязаны декларировать запрещенные вещества, которые они употребляли в течение предыдущих 12 месяцев. Спортсмен, сделавший такое заявление, не будет считаться совершившим нарушение, но, в зависимости от вещества, может быть обязан воздержаться от соревнований в течение как минимум шести месяцев и предоставить как минимум два отрицательных теста. Энрике не заявлял об использовании запрещенных препаратов в своих регистрационных формах, — говорится в заявлении USADA.