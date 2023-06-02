Новичок UFC получил двухлетнюю дисквалификацию за отказ декларировать применяемые запрещенные препараты
Новичок UFC Хосе Энрике получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики, сообщает Антидопинговое агентство США (USADA).
Энрике дал положительный результат на запрещенные вещества в ходе внесоревновательного скрининга, проведенного 8 марта. Боец сможет вернуться к соревнованиям лишь в марте 2025 года.
— После включения в антидопинговую программу UFC спортсмены обязаны декларировать запрещенные вещества, которые они употребляли в течение предыдущих 12 месяцев. Спортсмен, сделавший такое заявление, не будет считаться совершившим нарушение, но, в зависимости от вещества, может быть обязан воздержаться от соревнований в течение как минимум шести месяцев и предоставить как минимум два отрицательных теста. Энрике не заявлял об использовании запрещенных препаратов в своих регистрационных формах, — говорится в заявлении USADA.
Энрике подписал контракт с UFC в возрасте 20 лет в марте этого года. В его активе шесть побед в профессиональной карьере при одном поражении.
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