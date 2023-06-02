Российский спортсмен спас человека в московском магазине

Инцидент произошёл 29 мая в Москве. Спортсмен единоборств оказал первую медицинскую помощь пострадавшему, у которого случился приступ эпилепсии в магазине, после чего вызвал бригаду скорой помощи. Отмечается, что посетители вокруг растерялись и не понимали, как действовать.

Джахар Мажидов родом из Дагестана. На данный момент он провёл всего три боя в поп-ММА, в которых он дважды смог победить и однажды проиграть. Джахар выступал на турнирах United Steel Fighters и Hardcore Fighting. В своей бойцовской карьере встречался в поединках с Русланом Веретениным, Джавидом Рзаевым и Умедом Музофирбековым.