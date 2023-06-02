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Федор Емельяненко назвал уголовным преступлением допуск его брата Александра к боям

Допуск бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко к поединкам со стороны организаций является уголовным преступлением. Такое мнение журналистам в пятницу высказал президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

Федор Емельяненко назвал уголовным преступлением допуск его брата Александра к боям
© Соцсети

"Когда я [первый раз] возглавлял Союз ММА России, мы встречались с руководителями профессиональных организаций и просили, чтобы не делали даже боев с большой разницей в статистике, - сказал Емельяненко. - Сейчас они получили лицензии и делают то, что делают. Это все нужно запрещать в жесткой форме, кто этим будет заниматься - Генеральная прокуратура совместно с министерством спорта, федерации совместно с Минспортом и прокуратурой - не суть. Но это нужно в жесткой форме запрещать".

"То, что Александр выходил на бой в таком состоянии... [Владимир] Хрюнов может говорить что угодно, что врачи допустили. Но покажите этих врачей, это уголовное дело - допустить человека в таком состоянии. Так не должно быть", - добавил Емельяненко.

Александр Емельяненко в последнем поединке победил блогера Евгения Ершова болевым приемом. Емельяненко получил допуск к поединку после консилиума врачей.

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