Федор Емельяненко назвал уголовным преступлением допуск его брата Александра к боям

"Когда я [первый раз] возглавлял Союз ММА России, мы встречались с руководителями профессиональных организаций и просили, чтобы не делали даже боев с большой разницей в статистике, - сказал Емельяненко. - Сейчас они получили лицензии и делают то, что делают. Это все нужно запрещать в жесткой форме, кто этим будет заниматься - Генеральная прокуратура совместно с министерством спорта, федерации совместно с Минспортом и прокуратурой - не суть. Но это нужно в жесткой форме запрещать".