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Федор Емельяненко отказался помогать брату Александру в борьбе с вредными привычками

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко не планирует помогать брату Александру Емельяненко избавиться от вредных привычек. Об этом он рассказал журналистам в пятницу.

Федор Емельяненко отказался помогать брату в борьбе с вредными привычками
© РИА Новости

"Александр сделал свой выбор, как мне ему помочь? Ну, помогите вы, чем я могу помочь? Морально? Ну, помогите вы морально, что мне сказать?" - сказал Емельяненко. - "Саша, не пей"? Или что? Вы же видите, сколько его народа окружает, сколько его уговаривают. Тем не менее он выходит таким, каким он выходит".

Емельяненко отметил, что его брат должен самостоятельно прийти к правильному образу жизни.

"Что, мало народу его поддерживает? Александр сделал свой выбор. Пока он это не осознает и не свернет с этого выбора, я не вижу смысла нам о чем-то разговаривать. Каждый остается при своем", - добавил Емельяненко.

Глава Союза ММА России посоветовал оценить жизнь брата с духовной точки зрения.

"Я стараюсь жить по совести и корректировать свои действия, как бы господь посмотрел - правильно это или неправильно, - сказал Емельяненко. - Я беру совет у духовных лиц и так далее. Здесь тоже возьмите духовное лицо и поговорите с ним, проанализируйте поведение Александра, его слова. Любой здравомыслящий человек просто посмотрит слова, поступки и так далее и будет понимать, что происходит с человеком".

Братья Федор и Александр Емельяненко длительное время находятся в конфликте и не общаются друг другом. Александр многократно попадал в неприятные ситуации, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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