Федор Емельяненко отказался помогать брату в борьбе с вредными привычками

"Александр сделал свой выбор, как мне ему помочь? Ну, помогите вы, чем я могу помочь? Морально? Ну, помогите вы морально, что мне сказать?" - сказал Емельяненко. - "Саша, не пей"? Или что? Вы же видите, сколько его народа окружает, сколько его уговаривают. Тем не менее он выходит таким, каким он выходит".