Боец смешанного стиля (ММА) Джахар Мажидов спас жизнь человеку на кассе в продуктовом магазине. Об этом сообщает Telegram-канал RCC.

Инцидент произошел 29 мая в Москве. Спортсмен оказал первую медицинскую помощь человеку, у которого случился эпилептический припадок в магазине, а затем оперативно вызвал скорую помощь.

Мажидов провел три боя в ММА, дважды победив и потерпев одно поражение. Боец участвовал в таких турнирах, как United Steel Fighters и Hardcore Fighting.

Ранее президент Союза смешанных единоборств России Федор Емельяненко заявил, что не может помочь младшему брату Александру в борьбе с вредными привычками.