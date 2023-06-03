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Боец ММА Мажидов спас жизнь человеку на кассе в московском магазине

Боец смешанного стиля (ММА) Джахар Мажидов спас жизнь человеку на кассе в продуктовом магазине. Об этом сообщает Telegram-канал RCC.

Инцидент произошел 29 мая в Москве. Спортсмен оказал первую медицинскую помощь человеку, у которого случился эпилептический припадок в магазине, а затем оперативно вызвал скорую помощь.

Мажидов провел три боя в ММА, дважды победив и потерпев одно поражение. Боец участвовал в таких турнирах, как United Steel Fighters и Hardcore Fighting.

Ранее президент Союза смешанных единоборств России Федор Емельяненко заявил, что не может помочь младшему брату Александру в борьбе с вредными привычками.

Александр неоднократно попадал в скандалы. 6 апреля стало известно, что из-за поведения Емельяненко-младшего задержали рейс Екатеринбург — Москва. Боец справил нужду в помещении. А после того как сотрудник аэропорта сделал ему замечание, Александр нецензурно выругался и пригрозил ударить мужчину.

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