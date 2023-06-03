Украинский чемпион Bellator отказался оскорблять россиян

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов в эфире подкаста "Это Ирпень, Гриша" отказался оскорблять россиян, передает РИА Новости.

© @s_amoskin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Ведущий предложил Амосову выбрать одно из трех оскорблений для россиян, но боец заявил, что для него это слишком жестко и можно обойтись без этой "традиции подкаста".

29-летний Амосов является чемпионом Bellator в полусреднем весе. В профессиональной карьере он провел 27 поединков, выиграв каждый из них. Амосов - четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Евразии по профессиональному боевому самбо, обладатель Кубка Европы по боевому самбо.