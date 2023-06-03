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Украинский чемпион Bellator Амосов отказался оскорблять россиян

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов в эфире подкаста "Это Ирпень, Гриша" отказался оскорблять россиян, передает РИА Новости.

Украинский чемпион Bellator отказался оскорблять россиян
© @s_amoskin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Ведущий предложил Амосову выбрать одно из трех оскорблений для россиян, но боец заявил, что для него это слишком жестко и можно обойтись без этой "традиции подкаста".

29-летний Амосов является чемпионом Bellator в полусреднем весе. В профессиональной карьере он провел 27 поединков, выиграв каждый из них. Амосов - четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Евразии по профессиональному боевому самбо, обладатель Кубка Европы по боевому самбо.

Ранее вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский не стал отвечать на вопрос о спецоперации на Украине.

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