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Емельяненко предложил ввести в контракты бойцов запрет на оскорбления соперников

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко предложил ввести в контракты спортсменов запрет на оскорбления соперников. Его слова приводит ТАСС.

Емельяненко предложил ввести в контракты бойцов запрет на оскорбления соперников
© РИА Новости

«Нужно обговаривать со спортсменами, вносить в контракт какие-то вещи. Что можно говорить, что нельзя говорить. Какие темы можно затрагивать, какие — нельзя», — добавил он.

2 июня Емельяненко призвал на законодательном уровне запретить индустрию поп-ММА.

«Народ как-то у нас сейчас стал реагировать на противоестественные вещи, на всякую низость. Мне кажется, что должно быть указание сверху, чтобы все прекратилось», — заявил экс-боец.

При этом спортсмен признал, что поединки в поп-ММА собирают огромную аудиторию. Желание запретить такие бои Емельяненко объяснил заботой о молодом поколении.

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