Абубакар Нурмагомедов дал пощечину сопернику за удар после гонга

Россиянин Абубакар Нурмагомедов дал пощёчину бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу за то, что южноамериканец нанёс удар после финального гонга. Бойцы принимали участие в поединке на турнире UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi в полусреднем весе. Дос Сантос одержал победу над Нурмагомедовым раздельным решением судей.

В главном бою вечера сойдутся представители легчайшего веса Кай Кара-Франс и Амир Альбази. Перед ними также пройдут поединки Алекс Касерес vs Даниэль Пинеда, Джесси Батлер vs Джим Миллер, Виктор Альтамирано vs Тим Эллиотт, Карин Силва vs Кетлен Соуза.