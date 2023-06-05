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В Союзе ММА России не знали о турнире Белогорске, на котором погиб 16-летний спортсмен

Руководство Союза ММА России не было в курсе проведения Открытого Кубка по ММА в Белогорске (Приамурье), сообщает Metaratings. На том турнире погиб 16-летний спортсмен Богдан Пушкарёв.

В Союзе ММА России не знали о турнире, на котором погиб 16-летний спортсмен
© Betassist

Боец погиб после того, как пропустил удар в голову. Трагедия произошла 4 июня.

По данным СМИ, участники боя вышли на ринг без шлемов, нарушив технику безопасности. Неизвестно, по какой причине судья допустил их до боя и проигнорировал требования безопасности.

Пушкарева после удара в голову отвезли в реанимацию, но спасти в итоге не смогли.

Ранее первый вице-президент Союза ММА Андрей Терентьев сообщил, что организация проведёт проверку по инциденту. По факту смерти спортсмена возбудили уголовное дело. Организаторам грозит до шести лет тюремного заключения.

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