В Союзе ММА России не знали о турнире, на котором погиб 16-летний спортсмен

Руководство Союза ММА России не было в курсе проведения Открытого Кубка по ММА в Белогорске (Приамурье), сообщает Metaratings. На том турнире погиб 16-летний спортсмен Богдан Пушкарёв.

© Betassist

Боец погиб после того, как пропустил удар в голову. Трагедия произошла 4 июня.

По данным СМИ, участники боя вышли на ринг без шлемов, нарушив технику безопасности. Неизвестно, по какой причине судья допустил их до боя и проигнорировал требования безопасности.

Пушкарева после удара в голову отвезли в реанимацию, но спасти в итоге не смогли.