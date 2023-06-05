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Амурскую федерацию ММА могут лишить аккредитации из-за смерти подростка

Союз ММА России может лишить аккредитации Амурскую федерацию ММА из-за смерти 16-летнего участника турнира по смешанным единоборствам (ММА) в Белогорске. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.

Амурскую федерацию ММА могут лишить аккредитации из-за смерти подростка
© UFC Russia

"По итогам разбирательства Амурскую федерацию ММА могут лишить аккредитации", - сказал собеседник агентства.

Турнир проходил 4 июня. В воскресенье глава Белогорска Станислав Мелюков в своем телеграм-канале написал, что во время одного из поединков 16-летний представитель Архаринского округа получил удар в голову, а позже скончался в реанимации. Позднее в Союзе ММА России сообщили, что организация проводит проверку в связи с инцидентом.

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