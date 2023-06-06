Павлович рассказал, как будет действовать Джон Джонс в бою с ним

«Я примерно понимаю, что будет делать Джонс. Он будет стараться отбивать ноги. Попытается в борьбу пройти. Всё равно многие думают, что я не умею бороться, потому что не показываю борьбу.



В стойке… На руках вряд ли он будет со мной. Думаю, главная его задача со мной – отбивать ноги и пройти в борьбу», – сказал Павлович на YouTube-канале «Вестник ММА».