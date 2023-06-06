Боец UFC Алексеева рассказала, когда хочет провести следующий бой

— У меня была очень сильная акклиматизация (по прилете в Россию) — где то 20–22 дня. Будто не в себе — постоянно спала, в том числе и днем. Выходила днем по Петербургу погулять, покушать и обратно спать. С конца мая начала восстанавливать свою физическую форму: качаюсь, на велосипеде езжу. Плюс накопились дела по дому, которые накопились за четыре месяца подготовки. Пока не получается совмещать домашние дела и тренировки.



Как скажут, что мне назначили бой, так я и выйдут в октагон. Мы обсуждали с менеджерами тему моего возвращения. И я сказала, что готова выступить в августе, сентябре и октябре. И мы сошлись на мнении, что будем просить бой на сентябрь, а там уже как получится. В эти сроки я бы с удовольствием выступила — сентябрь октябрь, — сказала Алексеева «Матч ТВ».