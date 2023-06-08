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Ирина Алексеева рассказала, с кем хотела бы подраться в UFC

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о предпочтительных соперницах в престижнейшей бойцовской организации мира.

Ирина Алексеева рассказала, с кем хотела бы подраться в UFC
© Соцсети

«Хотела бы подраться со всеми топами. Аманда Нуньес, Джулианна Пенья, Холли Холм, Ирэн Алдана. Многие меня спрашивают, подралась ли бы я с Куницкой? Да, подралась бы. Многие ребята после боёв даже дружить начинают. А Кайла Харрисон в PFL. Было бы не плохо. Но она не так на слуху, как Аманда Нуньес. На слуху Крис Сайборг. Вот с ней бы я хотела подраться», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Алексеева дебютировала в UFC в апреле, победив болевым приёмом в первом раунде швейцарку Стефани Эгер. Всего на счету россиянки в MMA пять побед и одно поражение.

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