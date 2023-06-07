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Аманда Нуньес может перейти в WWE

Действующий чемпион UFC в женских легчайшем и полулёгком весах Аманда Нуньес рассказала о том, что она может рассмотреть предложение от рестлинг-промоушена WWE, если оно поступит.

Чемпион UFC Аманда Нуньес может перейти в WWE
© UFC

«Если я получу предложение с хорошим контрактом, то почему нет? В ММА я добилась всего, чего хотела. Я двойной чемпион. Мне нужен был только один пояс, а у меня их два.

Я очень счастлива, и посмотрим, что будет меня ждать после завершения карьеры в UFC. В любом случае я не исчезну из вашего поля зрения», — сказала Нуньес на пресс-конференции.

Напомним, следующий поединок Нуньес проведёт уже 11 июня на турнире в Канаде. Её соперницей станет Ирен Алдана.

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