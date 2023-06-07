Чемпион UFC Аманда Нуньес может перейти в WWE

«Если я получу предложение с хорошим контрактом, то почему нет? В ММА я добилась всего, чего хотела. Я двойной чемпион. Мне нужен был только один пояс, а у меня их два.



Я очень счастлива, и посмотрим, что будет меня ждать после завершения карьеры в UFC. В любом случае я не исчезну из вашего поля зрения», — сказала Нуньес на пресс-конференции.