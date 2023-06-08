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Президент Амурской федерации ММА ушел со своего поста и лишен судейской лицензии

Президент Амурской федерации смешанных единоборств (ММА) Евгений Зливко ушел со своего поста после смерти подростка на соревнованиях. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Союзе ММА России.

Президент Амурской федерации ММА ушел со своего поста после смерти подростка
©  UFC Russia

"Зливко лишен судейской лицензии. Также он покинул пост президента федерации. Далее разберутся правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.

5 июня сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении судьи прошедших 4 июня в Белогорске соревнований по ММА. По версии следствия, во время турнира подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних спортсменов без боксерских шлемов открытого типа. Такие шлемы являются обязательными в возрастной группе 16-17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью.

О гибели подростка в минувшее воскресенье написал в своем телеграм-канале глава Белогорска Станислав Мелюков. Он сообщил, что при проведении соревнований были соблюдены все необходимые юридические процедуры - положение о турнире, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников. В Союзе ММА России сообщили, что организация выясняет обстоятельства смерти участника турнира.

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