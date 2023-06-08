Боец Махачев обратился к Илону Маску

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к знаменитому бизнесмену Илону Маску, который владеет «Твиттером».

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«Где моя галочка, жмот?», — написал Махачев, добавив смеющийся смайлик.

Напомним, синюю галочку в «Твиттере» получают те, кто купил официальную верификацию аккаунта в соцсети.