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«Где моя галочка, жмот?» Махачев обратился к Илону Маску

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к знаменитому бизнесмену Илону Маску, который владеет «Твиттером».

Боец Махачев обратился к Илону Маску
© Чемпионат.com

«Где моя галочка, жмот?», — написал Махачев, добавив смеющийся смайлик.

Напомним, синюю галочку в «Твиттере» получают те, кто купил официальную верификацию аккаунта в соцсети.

Многие пользователи «Твиттера» открыто критикуют Илона Маска за платную подписку Twitter Blue, которая теперь подтверждает верификацию. Некоторые недовольные реформой люди объединись в движение #BlockTheBlue. Они призывают пользователей соцсети блокировать аккаунты с синей галочкой. Глава Epic Games Тим Суини назвал представителей этого движения неудачниками и кретинами.

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